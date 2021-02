Prandelli mette fuori Amrabat e sceglie Eysseric al suo posto, punizione dopo la sceneggiata?

Nella lettura della formazione ufficiale della Fiorentina e Udine spicca l’assenza di Amrabat. Il centrocampista marocchino è stato sostituito da Eysseric, che giocherà nel terzetto del centrocampo, in un ruolo non propriamente adatto alle caratteristiche del francese. Probabilmente l’esclusione di Amrabat è per motivi disciplinari, dopo che il centrocampista viola, al momento della sostituzione nella partita contro lo Spezia, ha fatto rientro subito negli spogliatoi senza passare dalla panchina. Dopo essere stato multato, come aveva annunciato lo stesso Prandelli, è arrivata un’altra punizione per Amrabat.

ECCO LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA FIORENTINA