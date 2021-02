Corriere dello Sport, Eysseric, l’escalation del vice-Ribery: con fiducia potrebbe decollare

Un mondo sottosopra. Quello di Eysseric che ha trovato il gol, dopo aver ripreso il sorriso. Il buonumore al francese era già tornato con l’arrivo di Prandelli che fin da subito aveva deciso di rimetterlo in rosa, poi fra i convocati, successivamente in panchina e infine in campo, a volte perfino da titolare. Una escalation continua, una rivalsa storica per chi come lui era stato relegato in un angolo, che nel calcio corrisponde ad essere messo sul mercato. Invece è come un nuovo acquisto. Da subentrate venerdì scorso contro lo Spezia ha segnato il tris viola. Anche le assenze di Ribery hanno contribuito al suo rilancio.

E’ riuscito a dare ritmo e pericolosità. Ha dimostrato visione di gioco. Insomma un po’ come quando era stato notato ai tempi del Nizza. Con continuità e fiducia potrebbe decollare ancora, sopratutto se, come dice chi lo conosce bene, che a lui piace essere “coccolato” e quando si sente importante rende al meglio. Lo riporta il Corriere dello Sport.

