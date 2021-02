Corriere dello Sport, Vlahovic, l’acrobazia nel segno di Ibrahimovic. Priorità? Il rinnovo

Sarà perchè in fondo i libi di medicina li aveva già cominciati ad aprire per studiare una strada parallela alla passione di essere calciatore, fatto sta che Vlahovic a dispetto dei 21 anni si è fatto “medico” della sua Fiorentina. In campionato ha segnato 9 dei 25 gol complessivi realizzati dalla squadra e intanto si è messo sempre piaciuto sulle orme di Ibrahimovic, da sempre uno dei punti di riferimento.

Ha pubblicato l’istantanea dell’acrobazia con cui ha messo a segno il gol che ha aperto la goleada viola, in pieno stile kung-fu, ci ha aggiunto l’emoticon di un ninja, e poi ha tirato in ballo proprio il campione svedese con un tag. “Troppi highlights prima della partita, @imzlatanhibrahimovic” ha scritto, chiamando in causa proprio l’attaccante del Milan.

Adesso per trattenerlo dagli assalti estivi servirà davvero un ulteriore prolungamento di contratto con adeguamento economico,per essere equiparato ai gol player viola. Se ne discuterà ancora in questi mesi, Vlahovic intanto è sempre più leader, intento a farsi davvero l’Ibrahimovic 2.0. Lo riporta il Corriere dello Sport.

