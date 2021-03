Corriere dello Sport, Eysseric da esubero a titolare con Prandelli ma niente rinnovo per lui

Non era un bidone prima, non è un fenomeno adesso, Valentin Eysseric. Semplicemente ha trovato le condizioni per provare ad esprimere quel tanto che aveva intravisto in lui Corvino. E’ curioso che l’affermazione sta arrivando proprio alla fine della sua esperienza a Firenze avendo il contratto in scadenza giugno 2021, e salvo inversioni a U, non c’è intento di rinnovo. In tutto questo il merito oltre che del calciatore seppur largamente tardivo, è di Cesare Prandelli. Nove presenze, 2 gol e 1 assist non rappresentano grandi numeri finora ma il crescendo è sotto gli occhi di tutti. Peccato che sia vicino lo striscione d’arrivo. Lo riporta il Corriere dello Sport.

