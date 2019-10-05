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Primavera Eysseric, giocherà contro il Torino, assente invece l'attaccante Pedro

Per la sfida delle 17 a Torino, Bigica ha convocato 21 giocatori per la sua primavera tra cui anche il giocatore della prima squadra Eysseric. Assente invece Pedro poichè lo staff medico, dopo il suo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 ottobre 2019 15:14
Primavera Eysseric, giocherà contro il Torino, assente invece l'attaccante Pedro - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
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Per la sfida delle 17 a Torino, Bigica ha convocato 21 giocatori per la sua primavera tra cui anche il giocatore della prima squadra Eysseric. Assente invece Pedro poichè lo staff medico, dopo il suo precedente infortunio, ha consigliato per ora di farlo giocare soltanto in campi in erba

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