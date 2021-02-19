Eysseric: "Il gruppo è forte e unito, siamo tutti fratelli. Dobbiamo fare meglio, siamo la Fiorentina"

Le parole di Valentine Eysseric dopo la vittoria contro lo Spezia

Valentin Eysseric, autore di una buona prova e della rete del 3-0, è intervenuto ai microfroni dei canali della Fiorentina nel post partita. Ecco le sue parole:

FIORENTINA-SPEZIA "Abbiamo giocato meglio nel secondo tempo, era una partita difficile, ma siamo entrati bene dopo l'intervallo. E' una vittoria di squadra e di gruppo. Oggi mi sono trovato bene in mezzo al campo con Castrovilli e Borja".

SITUAZIONE SQUADRA "Stiamo lavorando tanto per tornare su in classifica. Siamo la Fiorentina e dobbiamo fare molto meglio. Mi trovo bene a fare la seconda punta accanto a Vlahovic, per me è più complicato giocare più basso. Sappiamo che siamo in difficoltà e sappiamo che possiamo fare meglio. Con Castrovilli abbiamo fatto il riscaldamento insieme e ci eravamo detti che dovevamo fare qualcosa per cambiare la partita. Abbiamo un gruppo forte e unito, siamo tutti fratelli. Si lavora meglio quando si vince. Però se facciamo male a Udine facciamo di nuovo un passo indietro. Quindi dobbiamo lavorare sodo per arrivare al meglio".

RUOLO PREFERITO "Fare il classico numero dieci dietro l'attaccante mi piace di più. È importante fare bene le prime cose quando entri in campo, perché sennò poi entri in crisi. Devi fare bene subito, dal primo passaggio".

LEGGI ANCHE:

https://www.labaroviola.com/pagelle-viola-castrovilli-e-vlahovic-risolutori-quarta-un-muro-male-kouame-rimandato-amrabat/131700/