Tuttosport, Eysseric o Ribery dal 1′ ad Udine? Ecco il dubbio che ha Prandelli

Il fatto che un’eventuale vittoria oggi a Udine possa coincidere non solo con la prima fuori casa del 2021 per la Fiorentina ma anche nella 150ª in A per Prandelli aggiunge Pepe ad una sfida già di per sé intrigante. Nel caso in cui Franck Ribery dovesse partire in panchina (come Kokorin dato in crescita) sarà Eysseric a giostrare con Vlahovic, 8 gol nelle ultime 12 partite. Lo riporta Tuttosport.

