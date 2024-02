Belotti scenderà in campo due volte nella 21esima giornata di Serie A, ma non infrangerà nessuna regola

Si, è tutto vero: il neo acquisto della Fiorentina Andrea Belotti giocherà per la seconda volta la 21esima giornata di Serie A. Per farlo, il centravanti viola deve scendere in campo questa sera per il recupero della squadra toscana contro il Bologna.

Per fare chiarezza su questa particolare situazione occorre riavvolgere il nastro e tornare allo scorso 20 gennaio, quando il Gallo vestiva ancora la maglia della Roma. In quel giorno, Belotti è subentrato all’81esimo minuto nella sfida tra la squadra giallorossa e l’Hellas Verona, gara valevole proprio per la 21esima giornata di campionato. Contemporaneamente, la Fiorentina era appena rientrata dall’Arabia Saudita, dove aveva perso per 0-3 la semifinale della Supercoppa Italiana contro il Napoli. Per questo motivo, le loro partite, insieme a quelle dell’Inter e della Lazio, non sono state disputate e sono state rinviate a febbraio. La gara di questa sera tra Bologna e Fiorentina sarà il primo dei quattro recuperi da effettuare per concludere ufficialmente la 21esima giornata.

Nel frattempo, Belotti si è trasferito in prestito secco alla corte di Vincenzo Italiano, dove ha iniziato bene timbrando il cartellino alla prima da titolare nel 5 a 1 rifilato al Frosinone. Con ogni probabilità, stasera il Gallo partirà dall’inizio, scendendo quindi in campo per la seconda volta nella 21esima giornata di campionato in questa stagione e, soprattutto, non infrangendo alcuna regola.

Questa particolare situazione possiede un solo precedente nel nostro campionato. Per ironia della sorte, si è verificata con un giocatore ex Fiorentina, ovvero il trequartista francese Valentin Eysseric, che nella stagione 2019/2020 disputò la 17esima giornata di campionato per ben due volte: la prima con la maglia viola, mentre la seconda con la maglia del Verona, che, curiosamente, giocava proprio contro la Roma. Lo riporta Fanpage.

