Tuttosport, Eysseric si è svincolato dalla Fiorentina: lo vuole Juric nel suo Torino

Il Torino è interessato a un parametro zero. Si tratta di Valentin Eysseric, 29 anni, francese, che si è appena svincolato dalla Fiorentina. Può giocare come esterno offensivo su entrambe le fasce ma anche come trequartista. A Firenze no è riuscito a dimostrare il suo valore ma le qualità tecniche non mancano. Juric lo ha avuto a Verona in prestito: a lungo bloccato da un infortunio muscolare, risultato però molto utile nel finale di campionato. Lo scrive Tuttosport.

