Tuttosport, Vlahovic, la Juve lo vuole con la formula Chiesa. La Fiorentina da muro, si lavora al rinnovo 

A prescindere da Cristiano Ronaldo, Cherubini si sta muovendo per Dusan Vlahovic della Fiorentina. Il bomber serbo, 21 gol stagionali, rappresenta un investimento per il futuro vista la giovane età, le qualità mostrate e i margini di crescita. La valutazione resta alta, intorno ai 50-60 milioni: in realtà Commisso non vorrebbe separarsi dal suo gioiellino, e con un contratto in scadenza nel 2023 sta lavorando al rinnovo in modo da blindarlo come promesso a Gattuso. La Juventus ci prova e cerca una formula magari come quella che ha portato l’ex viola Chiesa a Torino, per evitare un esborso così gravoso in un colpo solo. Ma deve fare attenzione alla concorrenza, Atletico Madrid, Liverpool e Milan con i Reds che avrebbero già a girato dei contatti con il suo entourage. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, REPUBBLICA, RIBERY, LA FIORENTINA NON GLI GARANTISCE IL POSTO DA TITOLARE: A BREVE LA DECISIONE