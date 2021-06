Repubblica, Ribery, la Fiorentina non gli garantisce il posto da titolare: a breve la decisione 

A 38 anni Ribery si sente ancora un assoluto protagonista e vorrebbe dimostrarlo in quello che è stato il suo palcoscenico per eccellenza: il campo. La Fiorentina, con la scelta di Gattuso in panchina, ha deciso di avviare una nuova avventura. Il tecnico ha bisogno di giocatori motivati al cento per cento e l’apporto di Ribery sarebbe fondamentale dentro e fuori dal campo. Come riferimento per i più giovani. A Ribery non sarà garantito che sarà il titolare inamovibile della nuova Fiorentina. Il contratto biennale a 4 milioni di euro a stagione è scaduto. Le offerte poi non gli mancano, ci sono quelle che provengono dalla Germania e da altri campionati. A Gattuso e a Ribery l’ultima parola. Lo scrive Repubblica.

