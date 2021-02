Il Corriere dello Sport intitola: “La Fiorentina sbanca con tre assi, Vlahovic, Castrovilli e Eysseric”

La Fiorentina non c’era e dello Spezia che aveva sbriciolato il Milan ce n’era una piccola porzione. Poi Prandelli ha pescato i cambi giusti e i viola hanno vinto con 3 gol di scarto come solo a Torino contro la Juve. Ieri con il rientro di Amrabat l’ex ct aveva la possibilità di scegliere ed ha scelto bene. Dentro Castrovill, gol e assist e partitona, dentro Eysseric, gol, semi-assist… e partitona; conferma di Vlahovic, gol, assist e partitona. Mezza partitona in quest’ultimo caso, perchè nel buio del primo tempo Vlahovic non si era mai visto. In tutt’e tre le azioni dei gol sono stati loro i protagonisti. Lo Spezia è rimasto incenerito dagli attacchi veloci della Fiorentina, non ha saputo protegge la difesa e le sostituzioni di Italiano non hanno portato niente alla squadra. Lo riporta il Corriere dello Sport.

