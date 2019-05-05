Montella: "Non abbiamo paura di retrocedere. Ho sostituito Muriel perchè..."

Queste le parole di mister Montella in sala stampa ad Empoli:Scuotere l’ambiente? Oggi abbiamo creato tanto, nonostante siamo in un momento di difficoltà. Ci manca la serenità e la tranquillità che ai...

Queste le parole di mister Montella in sala stampa ad Empoli:

Scuotere l’ambiente? Oggi abbiamo creato tanto, nonostante siamo in un momento di difficoltà. Ci manca la serenità e la tranquillità che aiuta a fare qualcosa in più.

Ritiro? Era utile qualche anno fa, quando servivano per stare insieme e concentrarsi, adesso non servono a niente.

Chiesa? Ha avuto la febbre due giorni, lui voleva giocare a tutti i costi. Non ho voluto rischiarlo dall’ inizio ma non stava bene.

Cosa manca alla Fiorentina? Tra vincere e perdere c’è molto, oggi la squadra ha fatto meglio di altre volte. Mi interessa lo spirito e la reazione, che sul piano emotivo c’è stata. Per me era importante questo principalmente. Adesso dobbiamo vincere e fare punti.

Lavorare per il prossimo anno? Ci confrontiamo costantemente con il direttore, ma il momento su cui ci concentriamo maggiormente è il presente.

Paura per la salvezza? No, non c’è paura. I giocatori sono dispiaciuti per i risultati.

Rosso a Veretout? Non ho visto cosa è successo, ha risposto all’ arbitro in maniera nervosa. Si era arrabbiato per un fallo subito da Traorè.

Attacco? Muriel è stato tolto perchè volevo un calciatore più fisico, come Vlahovic. Simeone è stato poco fortunato, più volte è stato vicino a segnare.

Dove ha vinto l’Empoli? Oggi la Fiorentina ha giocato meglio e creato di più, ma la leggerezza dell’ Empoli forse li ha portati a fare meglio.”