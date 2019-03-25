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(VIDEO), Muriel in Nazionale consiglia Pioli: “Gioco meglio insieme ad un altro attaccante”

L’attaccante colombiano della Fiorentina, Luis Muriel, ha parlato nel post gara in Nazionale. Le sue dichiarazioni sembrano un vero consiglio per Pioli:“Non ho problemi a giocare prima punta, ma rendo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 marzo 2019 13:28
(VIDEO), Muriel in Nazionale consiglia Pioli: “Gioco meglio insieme ad un altro attaccante” -
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L’attaccante colombiano della Fiorentina, Luis Muriel, ha parlato nel post gara in Nazionale. Le sue dichiarazioni sembrano un vero consiglio per Pioli:

“Non ho problemi a giocare prima punta, ma rendo di più se gioco insieme ad un altro attaccante” 

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