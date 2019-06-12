Ecco la Fiorentina 2.0, Pezzella resta. La lista dei partenti, da Veretout a Muriel, fino a...

Questo un estratto di quanto scritto su La Gazzetta dello Sport in edicola nella giornata di oggi:"Anche nella squadra ci sarà chi resterà e chi se ne andrà. Veretout, corteggiato da Napoli, Roma ed e...

A cura di Redazione Labaroviola 12 giugno 2019 12:58

Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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