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Ecco la Fiorentina 2.0, Pezzella resta. La lista dei partenti, da Veretout a Muriel, fino a...

Questo un estratto di quanto scritto su La Gazzetta dello Sport in edicola nella giornata di oggi:"Anche nella squadra ci sarà chi resterà e chi se ne andrà. Veretout, corteggiato da Napoli, Roma ed e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 giugno 2019 12:58
Ecco la Fiorentina 2.0, Pezzella resta. La lista dei partenti, da Veretout a Muriel, fino a... - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Rassegna Stampa
Muriel
Simeone
Benassi
Veretout
Pezzella
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Questo un estratto di quanto scritto su La Gazzetta dello Sport in edicola nella giornata di oggi:

"Anche nella squadra ci sarà chi resterà e chi se ne andrà. Veretout, corteggiato da Napoli, Roma ed estero, partirà quasi certamente, Pezzella sarà confermato, Muriel no. Il centravanti sarà il colpo a effetto della nuova gestione”.

Si parla di addio anche per giocatori importanti come Simeone e Benassi

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