Ecco la Fiorentina 2.0, Pezzella resta. La lista dei partenti, da Veretout a Muriel, fino a...
Questo un estratto di quanto scritto su La Gazzetta dello Sport in edicola nella giornata di oggi:"Anche nella squadra ci sarà chi resterà e chi se ne andrà. Veretout, corteggiato da Napoli, Roma ed e...
A cura di Redazione Labaroviola
12 giugno 2019 12:58
Questo un estratto di quanto scritto su La Gazzetta dello Sport in edicola nella giornata di oggi:
"Anche nella squadra ci sarà chi resterà e chi se ne andrà. Veretout, corteggiato da Napoli, Roma ed estero, partirà quasi certamente, Pezzella sarà confermato, Muriel no. Il centravanti sarà il colpo a effetto della nuova gestione”.
Si parla di addio anche per giocatori importanti come Simeone e Benassi