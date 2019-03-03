PAGELLE VIOLA: GASP, LEZIONE DI CALCIO A PIOLI. LAFONT LIMITA IL PASSIVO, CHIESA GIOCA DA SOLO. E MURIEL...

di Stefano BorgiLAFONT: 7 Tanti interventi, alcuni di grandissimo spessore. Che limitano il passivo. Poco da fare, invece, sui tre gol nerazzurri. Migliore in campo nonostante la sconfitta.MILENKOVIC...

di Stefano Borgi

LAFONT: 7 Tanti interventi, alcuni di grandissimo spessore. Che limitano il passivo. Poco da fare, invece, sui tre gol nerazzurri. Migliore in campo nonostante la sconfitta.

MILENKOVIC: 4,5 La marcatura (chiamiamola così...) sul 2-1 di Gomez, è degna del campionato amatori. Cosi' come tecnica e controllo di palla. Benino su Zapata, ma è una goccia nel mare... Sopravvalutato.

PEZZELLA: 6 Peccato la scivolata che manda in gol il Papu Gomez. Per il resto rientro positivo del capitano. (dal 64' VITOR HUGO): 5,5

CECCHERINI: 5 Il giallo dopo appena sei minuti lo inibisce e lo limita nella marcatura. Fatto sta che Ilicic vince da solo la seconda partita in 4 giorni. Mediocre. (dall'84' PJACA): S.V.

LAURINI: 4,5 L'occasione gigantesca del 31' grida vendetta, anche se il gol non è il suo mestiere. Ancora di più il salto a vuoto sul 3-1 di Goosens. Colpevole. (dal 64' DABO): S.V.

EDIMILSON: 4,5 Primo tempo di grande sofferenza per lo svizzero. Con Veretout su Ilicic, a lui tocca il Papu Gomez che si abbassa tra le linee. Stessa musica nella ripresa, forse anche peggio... Disastro.

VERETOUT: 5,5 Il francese si alterna con Ceccherini nella marcatura di Ilicic, ahimè... senza grande fortuna. A centrocampo gli atalantini sembrano il triplo, lui ci resta in mezzo anche sgomita senza paura. Accerchiato.

BIRAGHI: 4,5 Lo ripetiamo: il violazzurro è stanco, ed ogni volta è sempre più evidente. Non azzecca un cross neppure sotto tortura. Fuso.

CHIESA: 7 Come spesso gli capita, sembra giocare da solo. E non per scelta volontaria. Non molla fino alla fine. Isolato.

MURIEL: 6 Pronti via ed il colombiano somiglia sempre di più a Ronaldo il Fenomeno. Quello vero. Purtroppo i restanti minuti somigliano al Muriel di Siviglia. Almeno lui regala un illusione...

SIMEONE: 4,5 Un solo lampo (assist per Laurini), poi corsa e pressing... neppure fatto bene. Assente ingiustificato.

STEFANO PIOLI: 4 Stavolta non c'è stato nemmeno il cuore. Gioco ed organizzazione tattica, invece, queste sconosciute. Da sempre, più di sempre. Lezione di calcio.