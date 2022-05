Ormai la Juventus cerca di copiare la Fiorentina, ora vuole Muriel per affiancarlo a Chiesa e Vlahovic

Una delle priorità di mercato della Juventus è l’inserimento in rosa di un calciatore in grado di prendere il posto di Vlahovic quando questo non è disponibile. L’ultima idea in casa bianconera, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, porta a Luis Muriel.

Nessun contatto ancora con l’Atalanta, mentre un sondaggio con il suo procuratore c’è già stato. La Dea valuta Muriel sui 15-20 milioni di euro, mentre la Juve vorrebbe spendere qualche milione in meno o provare a portarlo via con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Muriel è stato compagno di squadra di Chiesa e Vlahovic nella stagione 2018/2019 proprio con la maglia della Fiorentina, dove andava a completare il reparto offensivo in cui era presente anche Simeone. In quella stagione svani per poco l’accesso alla finale di Coppa Italia con la semifinale persa contro l’Atalanta.

