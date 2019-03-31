Benassi: "Non so spiegarmi il declino. Chiesa prima si intestardiva, adesso fa sempre la cosa giusta"

Marco Benassi ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole"Noi siamo indietro in classifica ma non ci arrendiamo. Come ha detto Pioli le prossime quattro partite saranno decisive. Intant...

Marco Benassi ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole

"Noi siamo indietro in classifica ma non ci arrendiamo. Come ha detto Pioli le prossime quattro partite saranno decisive. Intanto battiamo il Torino».

Chi potrebbe essere il giocatore decisivo?

«Muriel. L’arrivo del colombiano ci ha dato un’arma fondamentale in più. Però dobbiamo tornare a essere quelli di tre quattro partite fa. Non so spiegarmi il motivo di questa improvvisa flessione. Ma non credo che siamo stati distratti dalla semifinale di Coppa Italia. Il primo passo sarà quello di ritrovare solidità nella fase difensiva»

Chiesa non ci sarà contro il Toro.

«Peccato. Federico è cresciuto tanto in questa stagione. Prima si intestardiva in alcune scelte sbagliate. Ora fa quasi sempre la cosa giusta. E non a caso ha cominciato a segnare tanti gol».

Lei è a quota nove reti tra campionato e Coppa Italia.

«Merito di una collocazione tattica diversa. Rispetto al passato giostro in una posizione più avanzata e arrivo più facilmente al tiro».