Romano: “Muriel vola negli Stati Uniti, diventerà un calciatore dell’Orlando City”

Il giornalista Fabrizio Romano, sul suo sito, ha riportato: “L’Atalanta ha raggiunto l’accordo per il passaggio di Muriel all’Orlando City per il trasferimento a titolo definitivo per circa un milione di euro con contratto di 3 anni con opzione per il quarto”. L’ex attaccante viola vola nella MLS e lascia quindi la Serie A dove ha militato con le maglie di Lecce, Sampdoria, Udinese e Fiorentina. Salterà così la semifinale contro la Fiorentina.