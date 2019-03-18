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Muriel felice nel ritiro colombiano: "Qua grazie alla fiducia di compagni e tifosi.."

Dal ritiro della Colombia, l'attaccante viola Luis Muriel ha parlato del suo momento e della nuova convocazione in nazionale. Queste le sue parole..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 marzo 2019 20:08
Muriel felice nel ritiro colombiano: "Qua grazie alla fiducia di compagni e tifosi.." - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Dal ritiro della Colombia, l'attaccante viola Luis Muriel ha parlato del suo momento e della nuova convocazione in nazionale. Queste le sue parole: "È stato un buon nuovo inizio da quando sono tornato in Italia, e questo mi ha permesso di essere convocato in nazionale. La fiducia è un aspetto fondamentale per ogni giocatore e l'ho sentita da parte di tutti, allenatore, squadra e tifosi, sin dal momento in cui sono arrivato. Quando senti la fiducia le cose vanno meglio, e si è visto di riflesso nei gol che ho fatto".

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