Muriel felice nel ritiro colombiano: "Qua grazie alla fiducia di compagni e tifosi.."

Dal ritiro della Colombia, l'attaccante viola Luis Muriel ha parlato del suo momento e della nuova convocazione in nazionale. Queste le sue parole..

Dal ritiro della Colombia, l'attaccante viola Luis Muriel ha parlato del suo momento e della nuova convocazione in nazionale. Queste le sue parole: "È stato un buon nuovo inizio da quando sono tornato in Italia, e questo mi ha permesso di essere convocato in nazionale. La fiducia è un aspetto fondamentale per ogni giocatore e l'ho sentita da parte di tutti, allenatore, squadra e tifosi, sin dal momento in cui sono arrivato. Quando senti la fiducia le cose vanno meglio, e si è visto di riflesso nei gol che ho fatto".