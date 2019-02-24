Ancora Muriel: "Il Milan mi voleva prendere per giocare al fianco di Higuain ma la Fiorentina..."

Altre parole di Luis Muriel che è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport:L’idea dei dirigenti del Milan era di farmi giocare insieme a Higuain. Lui ha preso il posto del Pipita. Io sono comunqu...

A cura di Redazione Labaroviola 24 febbraio 2019 11:35

Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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