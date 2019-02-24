Ancora Muriel: "Il Milan mi voleva prendere per giocare al fianco di Higuain ma la Fiorentina..."
Altre parole di Luis Muriel che è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport:L’idea dei dirigenti del Milan era di farmi giocare insieme a Higuain. Lui ha preso il posto del Pipita. Io sono comunqu...
Altre parole di Luis Muriel che è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport:
L’idea dei dirigenti del Milan era di farmi giocare insieme a Higuain. Lui ha preso il posto del Pipita. Io sono comunque felice di aver scelto la Fiorentina. Corvino e Pioli mi hanno trasmesso fiducia ed entusiasmo fin dai primi contatti. E non hanno tradito la parola che mi avevano dato».
C’è un talento colombiano che ha suggerito a Corvino?
«Luis Diaz, punta esterna del ’98 del Barranquilla, poi il play di centrocampo Vitor Cantillo».
https://www.labaroviola.com/voglio-regalare-coppa-italia-e-quarto-posto-alla-fiorentina-firenze-e-magica-chiesa-piu-forte-di-cuadrado/65496/