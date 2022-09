Tuttosport, Cabral e Jovic deludono, hanno 12 partite per convincere. E ritornano le voci su Muriel

Ora o mai più. Dodici gare per dimostrare che la Fiorentina non ha sbagliato a puntare su di lui. Dodici partite per far vedere che il talento che tanto incantò (e segnò) qualche stagione fa fino a convincere il Real Madrid a sborsare 60 milioni può ritrovarsi e lustrare una carriera ultimamente annebbiata. Luka Jovic non può più perdere tempo se a 24 anni e un futuro ancora tutto da scrivere, vuol conquistare Firenze e il calcio italiano e ritagliarsi un posto al sole ai prossimi Mondiali con la maglia della Serbia. Deve darsi una scossa. E ciò vale anche per Arthur Cabral arRivato a gennaio e ancora in cerca di consacrazione.

Mentre iniziano a circolare voci su un possibile ritorno di Muriel in viola, Jovic dovrà insomma sfruttare queste 12 gare, a iniziare da domenica contro la capolista Atalanta. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, RIGANÒ ATTACCA: “NON È CORRETTO CHE GOLLINI PRENDA IL TRIPLO DELLO STIPENDIO RISPETTO A TERRACCIANO”