FORM.UFFICIALE: MURIEL-SIMEONE IN ATTACCO, MILENKOVIC CENTRALE. GLI UNDICI
A cura di Redazione Labaroviola
31 marzo 2019 14:49
Questa la formazione scelta da Stefano Pioli per la partita contro il Torino. Fuori sia Chiesa che Edimilson per infortunio. Ecco gli undici viola: Lafont, Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi, Veretout, Benassi, Gerson, Mirallas, Muriel, Simeone