Muriel: "Stiamo facendo una buonissima partita. Nel secondo tempo dobbiamo..."
Muriel a Sky: “Sono andato vicino al gol due volte, stiamo facendo una buona partita, nell’unica occasione dove siamo stati poco concentrati abbiamo subito il pareggio. Dobbiamo continuare con lo stes...
A cura di Redazione Labaroviola
03 aprile 2019 22:45
Muriel a Sky: “Sono andato vicino al gol due volte, stiamo facendo una buona partita, nell’unica occasione dove siamo stati poco concentrati abbiamo subito il pareggio. Dobbiamo continuare con lo stesso atteggiamento, palleggiando e concretizzando le occasioni. La Roma è forte non gli puoi concedere niente”.