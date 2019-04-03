Labaro Viola

Muriel: "Stiamo facendo una buonissima partita. Nel secondo tempo dobbiamo..."

Muriel a Sky: “Sono andato vicino al gol due volte, stiamo facendo una buona partita, nell’unica occasione dove siamo stati poco concentrati abbiamo subito il pareggio. Dobbiamo continuare con lo stes...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 aprile 2019 22:45
Muriel: "Stiamo facendo una buonissima partita. Nel secondo tempo dobbiamo..." - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
News
Fiorentina
Roma
Muriel
Condividi

Muriel a Sky: “Sono andato vicino al gol due volte, stiamo facendo una buona partita, nell’unica occasione dove siamo stati poco concentrati abbiamo subito il pareggio. Dobbiamo continuare con lo stesso atteggiamento, palleggiando e concretizzando le occasioni. La Roma è forte non gli puoi concedere niente”.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok