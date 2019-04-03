Muriel: "Stiamo facendo una buonissima partita. Nel secondo tempo dobbiamo..."

Muriel a Sky: “Sono andato vicino al gol due volte, stiamo facendo una buona partita, nell’unica occasione dove siamo stati poco concentrati abbiamo subito il pareggio. Dobbiamo continuare con lo stes...

A cura di Redazione Labaroviola 03 aprile 2019 22:45

Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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