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Gazzetta, il grande colpo di Commisso sarà il centravanti, Veretout e Muriel andranno via

Quattro gli obiettivi primari: un terzino destro, due centrocampisti (si cerca un regista di esperienza internazionale) e una prima punta (sarà l’investimento più oneroso della nuova gestione). Via li...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 giugno 2019 14:22
Gazzetta, il grande colpo di Commisso sarà il centravanti, Veretout e Muriel andranno via -
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Quattro gli obiettivi primari: un terzino destro, due centrocampisti (si cerca un regista di esperienza internazionale) e una prima punta (sarà l’investimento più oneroso della nuova gestione). Via libera invece alla cessione del centrocampista Veretout. Domani sera Commisso e Montella saranno ospiti del Viola Club New York.

La Gazzetta dello Sport

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