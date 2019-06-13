Gazzetta, il grande colpo di Commisso sarà il centravanti, Veretout e Muriel andranno via
Quattro gli obiettivi primari: un terzino destro, due centrocampisti (si cerca un regista di esperienza internazionale) e una prima punta (sarà l’investimento più oneroso della nuova gestione). Via li...
A cura di Redazione Labaroviola
13 giugno 2019 14:22
Quattro gli obiettivi primari: un terzino destro, due centrocampisti (si cerca un regista di esperienza internazionale) e una prima punta (sarà l’investimento più oneroso della nuova gestione). Via libera invece alla cessione del centrocampista Veretout. Domani sera Commisso e Montella saranno ospiti del Viola Club New York.
La Gazzetta dello Sport