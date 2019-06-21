Muriel: "Grazie perchè mi avete fatto sentire a casa. Spero che i fiorentini possano tornare a sorridere prestissimo"

Luis Muriel saluta e ringrazia con una dolce lettera su Instagram i tifosi viola. Queste le sue parole: "Forse non è andata come avremmo voluto. Forse è finita nel modo più strano. Ma nessuno cancelle...

Luis Muriel saluta e ringrazia con una dolce lettera su Instagram i tifosi viola. Queste le sue parole: "Forse non è andata come avremmo voluto. Forse è finita nel modo più strano. Ma nessuno cancellerà mai dalla mia testa e dal mio cuore questi cinque mesi di Firenze. Di Viola. Di Fiorentina. Ci ho messo tutto me stesso, tra gol ed errori. Tra smorfie e bacioni. Ecco, quelli non me li dimenticherò mai. Così come il calore della gente che vive per la Fiorentina. Che soffre per la Fiorentina. E che spero con tutto il cuore possa ritornare a sorridere prestissimo per le vittorie della Fiorentina. Grazie, perchè mi avete fatto sentire a casa. Perchè io e la mia famiglia ci siamo sentiti a casa. Perchè porterò per sempre... un bacione, tutto mio, per Firenze".