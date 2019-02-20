Radio Bruno, Muriel in panchina contro l'Inter. Pioli vuole farlo riposare per la Coppa Italia

Luis Muriel ha messo nel mirino l'Inter, seconda squadra alla quale ha segnato di più. Come racconta La Nazione, dopo le sei reti alla Roma, le quattro siglate ai nerazzurri - a pari merito con il Gen...

A cura di Redazione Labaroviola 20 febbraio 2019 14:30

Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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