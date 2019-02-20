Radio Bruno, Muriel in panchina contro l'Inter. Pioli vuole farlo riposare per la Coppa Italia
Luis Muriel ha messo nel mirino l'Inter, seconda squadra alla quale ha segnato di più. Come racconta La Nazione, dopo le sei reti alla Roma, le quattro siglate ai nerazzurri - a pari merito con il Gen...
A cura di Redazione Labaroviola
20 febbraio 2019 14:30
Luis Muriel ha messo nel mirino l'Inter, seconda squadra alla quale ha segnato di più. Come racconta La Nazione, dopo le sei reti alla Roma, le quattro siglate ai nerazzurri - a pari merito con il Genoa - rappresentano il secondo miglior dato in questa speciale classifica. In vista dell'impegno del prossimo turno al 'Franchi', però, il colombiano potrebbe riposare: secondo quanto riportato da Radio Bruno, l'attaccante colombiano potrebbe partire dalla panchina contro la squadra di Spalletti.
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