Muriel segna di mano, l’arbitro convalida il gol, il Venezia si infuria e mette l’immagine su Twitter

Al termine del primo tempo della gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, il Venezia è sotto per 1-0 contro l’Atalanta, con Luis Muriel che ha siglato il gol che sta decidendo la sfida. L’azione che ha portato al gol del colombiano sembrava però essere viziata da un fallo di mano dell’attaccante, con l’arbitro che ha comunque convalidato dopo che l’azione era stata rivista anche dal VAR. Ai lagunari non è però andata giù, tanto che sul proprio profilo Twitter hanno pubblicato un fermo immagine con il presunto colpo di braccio dello stesso Muriel. Lo riporta TMW

