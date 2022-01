La probabile Fiorentina per Napoli: dentro Dragowski e Nastasic, ballottaggio Saponara-Ikonè

La brutta batosta di Torino deve necessariamente appartenere al passato, ed ecco che Mister Italiano parrebbe intenzionato a limitare, e non di poco, il turnover per il match in programma domani al Maradona di Napoli contro la formazione partenopea allenata da Luciano Spalletti.

Stando a quanto riportato oggi dal portale TUTTONAPOLI.NET, Dragowski sarebbe in lizza per una maglia da titolare, insieme a lui anche Duncan a centrocampo e Biraghi in difesa. Ancora panchina per Ikonè, che così come a Torino, sembra destinato a sperare in un ingresso a partita in corso.

Queste le probabili formazioni comprese dei relativi ballottaggi:

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikoné, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano

Ballottaggi: Biraghi-Terzic 55%-45%, Ikonè-Saponara 51%-49%, Bonaventura-Castrovilli/Maleh 51%-49%

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Tunzebe, Rrahmani, Juan Jesus; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. All. Spalletti

Ballottaggi: Juan Jesus-Zanoli 51%-49%, Mertens-Fabian 55%-45%

