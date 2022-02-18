Atalanta in emergenza totale in attacco, si ferma anche Muriel. Gasperini a Firenze senza punte

Il tecnico dell'Atalanta Gasperini è in piena difficoltà nel reparto offensivo in vista della trasferta a Firenze

slot gacor È scattata l’emergenza attaccanti in casa Atalanta. Dopo la partita contro in Europa League, infatti, ha alzato bandiera bianca anche Luis Muriel. Il colombiano è stato sostituito all’intervallo a causa di un indolenzimento al flessore della coscia destra in occasione della rete, poi annullata, a Pasalic poco prima del 45° minuto. I tempi di recupero verranno stabiliti dopo gli esami strumentali, ma certamente Muriel non sarà a disposizione di Gasperini per la gara di campionato contro la Fiorentina. Il colombiano è soltanto l’ultimo attaccante indisponibile in ordine di tempo.

Una lunga lista di cui fanno parte Ilicic, Zapata e Miranchuk. Tra di loro colui che ne avrà per le lunghe è Duvan Zapata: la stagione per il colombiano è virtualmente finita a causa di un riacutizzarsi del problema al flessore che lo aveva già fermato durante il campionato. Non ci sono tempi di recupero, invece, per Ilicic che sta vivendo una situazione di malessere personale ed è stato escluso dalla lista Uefa, con l’ingresso di Mihaila. Miranchuk, invece, è fermo per una lesione muscolare e potrebbe tornare a disposizione a fine mese. Lo riporta tag24.it

LA FIORENTINA PUNTA A RISCATTARE ODRIOZOLA

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