Convocati Atalanta: out Hateboer e Pessina, torna Muriel

L’allenatore dell’Atalanta Giampiero Gasperini ha reso pubblica la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro la Fiorentina di Beppe Iachini. Il tecnico ha a disposizione “solo” 22 giocatori: come confermato in precedenza in sala stampa, l’ex viola Luis Muriel tornerà a disposizione dopo aver smaltito i problemi alla schiena. Restano invece a Bergamo il lungodegente Hans Hateboer, a cui serviranno ancora una quindicina di giorni per rientrare in gruppo, e Matteo Pessina, ancora alla presa con il Covid dopo la convocazione con la nazionale di Roberto Mancini.

Ecco la lista completa dei convocati, pubblicata sul sito ufficiale del club bergamasco:

13 Mattia Caldara

15 Marten de Roon

19 Berat Djimsiti

11 Remo Freuler

95 Pierluigi Gollini

8 Robin Gosens

72 Josip Iličić

20 Viktor Kovalenko

7 Sam Lammers

3 Joakim Mæhle

18 Ruslan Malinovskyi

59 Aleksej Miranchuk

9 Luis Muriel

6 José Luis Palomino

88 Mario Pašalić

17 Cristian Romero

31 Francesco Rossi

40 Matteo Ruggeri

57 Marco Sportiello

4 Boško Šutalo

2 Rafael Toloi

91 Duvan Zapata

