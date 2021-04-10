Gasperini: "Vlahovic è temibile, mi dispiace molto per Prandelli. Ha la stima di tutti"

Il mister bergamasco elogia la punta di Iachini. Ma riconosce anche i meriti di Prandelli che lo ha fatto crescere

Tmw, riporta l'intervento in conferenza stampa dell'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini. Il tecnico della Dea ha commentato il buon momento di Dusan Vlahovic e le dimissioni di Cesare Prandelli:

"Vlahovic sta in un periodo di forma strepitoso, lui è un giocatore di spessore e lo sta dimostrando. Non è facile, bisogna superare certi momenti dovuti alla crescita, ma se trovi un allenatore che tira fuori le tue caratteristiche, diventa più semplice. Mando un forte abbraccio a Prandelli, mi dispiace tanto, ha la stima di tutti"

GALLI: "LIPPI SAREBBE UN VALORE AGGIUNTO. CALLEJON? L'ERRORE PIÙ GRAVE È DI ETICHETTARLO COME SOSTITUTO DI CHIESA"

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