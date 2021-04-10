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Gasperini: "Vlahovic è temibile, mi dispiace molto per Prandelli. Ha la stima di tutti"

Il mister bergamasco elogia la punta di Iachini. Ma riconosce anche i meriti di Prandelli che lo ha fatto crescere

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 aprile 2021 16:19
Gasperini: "Vlahovic è temibile, mi dispiace molto per Prandelli. Ha la stima di tutti" -
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Tmw, riporta l'intervento in conferenza stampa dell'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini. Il tecnico della Dea ha commentato il buon momento di Dusan Vlahovic e le dimissioni di Cesare Prandelli:

"Vlahovic sta in un periodo di forma strepitoso, lui è un giocatore di spessore e lo sta dimostrando. Non è facile, bisogna superare certi momenti dovuti alla crescita, ma se trovi un allenatore che tira fuori le tue caratteristiche, diventa più semplice. Mando un forte abbraccio a Prandelli, mi dispiace tanto, ha la stima di tutti"

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