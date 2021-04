Muriel è il pericolo numero uno oggi, la Fiorentina e quel rimpianto legato al mancato riscatto

Un pericolo di nome Luis Muriel. L’attaccante colombiano è sicuramente uno dei valori aggiunti dell’Atalanta. Ed è proprio grazie a Gasperini che sta vivendo il periodo migliore della sua carriera. E per certi versi un po’ di rammarico c’è, perchè la Fiorentina in passato ha avuto la possibilità di riscattarlo dal Siviglia a 12 milioni di euro. Era questa la base d’accordo che l’allora ds viola Corvino aveva raggiunto con il club spagnolo dopo il suo arrivo in viola nel gennaio 2019. L’opzione scadeva il 15 giugno. Poco prima c’era stato il passaggio di consegne tra la vecchia e la nuova proprietà. E in questa fase, in cui la Fiorentina aveva appena cominciato a muoversi, l’Atalanta si è inserita con decisione, chiudendo la trattativa sulla base di 14 milioni. Lo riporta Repubblica.

