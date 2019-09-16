Si fa male ancora Muriel, salta la Fiorentina. Sospetta distorsione al ginocchio, si teme lungo stop

Un gol che ha riacceso l’anima della squadra contro il Genoa e ha aiutato a ribaltare il risultato, Luis Muriel è stato decisivo anche nella terza uscita di campionatodell’Atalanta, dopo la doppietta...

A cura di Redazione Labaroviola 16 settembre 2019 13:45

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