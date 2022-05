Muriel lancia la sfida alla Fiorentina: “Per l’Europa ci siamo anche noi. Il nostro ciclo non è finito”

L’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 1-3 sul campo dello Spezia arrivata anche grazie ad un suo gol.

Avete risposto alla Lazio, in attesa di Fiorentina-Roma.

“Ci siamo per l’Europa, abbiamo buttato già tanto in questa stagione esperiamo di finirla bene. Facciamo 6 punti, poi vedremo cosa faranno le altre”.

Con che spirito giocherete contro il Milan?

“Con lo spirito che mettiamo sempre in campo, per raggiungere i nostro obiettivi. Loro si giocano tanto, ma anche noi”.

Volete dimostrare che il ciclo non sia finito?

“Abbiamo tanta voglia e lo dimostriamo. Abbiamo commesso qualche errore di troppo in casa e questo non ci ha permesso di lottare per obiettivi più importanti. Abbiamo però ancora tanto da dare e faremo di tutto per raggiungere l’Europa”.

A Bergamo hai trovato la tua dimensione.

“Sto bene, mi alleno in maniera diversa, sono più maturo e questo mi ha aiutato sia come uomo che come calciatore”.

Ci racconti la tua esultanza?

“Ogni partita le mie bambine mi mandano un video e oggi toccava alla più grande. Poi sui social lo vedrete”. Lo riporta TMW

