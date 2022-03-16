Graziani consiglia: "Fossi Italiano farei vedere i video del Bayer con Ribery, Robben e Lewandowski"

Ciccio Graziani ha analizzato e parlato del problema della Fiorentina riguardante i pochi gol che arrivano dagli esterni

Nel corso del suo intervento a Radio Bruno, Ciccio Graziani si è soffermato a parlare dei mancati gol degli esterni in casa Fiorentina, queste le sue parole:

"Quando giocavo io a Firenze il secondo anno, Bertoni giocava più per se che per gli altri, Massaro invece non era un esterno e non metteva molti palloni in mezzo, per questo motivo io sono andato più in difficoltà, mi affidavo più a Pecci e ad Antognoni, lui mi metteva grandi palle dentro. Massaro e Bertoni per caratteristiche non mi servivano molto, non erano portati a fare gli esterni, quando sono andato via io poi arrivò Di Chiara che per me sarebbe stato importantissimo.

Fossi Italiano farei vedere agli esterni come giocava il Bayern con il tridente Robben, Ribery e Lewandowski, farei vedere i loro movimenti e come facevano l’uno contro uno per servire il centravanti, quel modo di attaccare la porta che alla Fiorentina manca. A Sottil se gli fai vedere i movimenti di Ribery e di Robben magari qualcosa in più impara. A Torino Radice ci faceva vedere i filmati dell’Ajax, per questo siamo stati i primi a fare un certo tipo di calcio”

https://www.labaroviola.com/graziani-fiducioso-andiamo-a-giocare-contro-linter-mica-contro-il-real-madrid-o-il-barcellona/169193/