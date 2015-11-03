Notizie Robben Fiorentina

"Parisi come Robben? non scherziamo, a Firenze è la prima volta che si esprime su buoni livelli"
20 marzo 2026 23:09
Graziani consiglia: "Fossi Italiano farei vedere i video del Bayer con Ribery, Robben e Lewandowski"
16 marzo 2022 15:36
Castillo ricorda Firenze: "Ho vissuto l'esperienza più grande della carriera. Giocai poco? Perfino Jovetic.."
25 giugno 2020 22:32
Frey e Mutu su instagram: "Chiesa sia il pilastro del futuro. Bayern? Robben ci fece bestemmiare tanto.."
01 aprile 2020 17:52
Van Bommel: "Volevo riproporre Ribery-Robben al Psv. Purtroppo Franck costava troppo.."
07 febbraio 2020 08:31
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