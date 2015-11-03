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Notizie Robben Fiorentina

"Parisi come Robben? non scherziamo, a Firenze è la prima volta che si esprime su buoni livelli"

20 marzo 2026 23:09

Graziani consiglia: "Fossi Italiano farei vedere i video del Bayer con Ribery, Robben e Lewandowski"

16 marzo 2022 15:36

Castillo ricorda Firenze: "Ho vissuto l'esperienza più grande della carriera. Giocai poco? Perfino Jovetic.."

25 giugno 2020 22:32

Frey e Mutu su instagram: "Chiesa sia il pilastro del futuro. Bayern? Robben ci fece bestemmiare tanto.."

01 aprile 2020 17:52

Van Bommel: "Volevo riproporre Ribery-Robben al Psv. Purtroppo Franck costava troppo.."

07 febbraio 2020 08:31

Sconcerti:" Siamo una squadra che ha paura quando gioca. Dal mercato, ecco perché Balotelli non fa per noi.."

20 dicembre 2018 21:59

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