Mark Van Bommel, ex allenatore del PSV, parla per la prima volta da quando non è più il tecnico della squadra olandese. Ruolo nel quale aveva avuto un’allettante idea, quella di riunire Robben e Ribery, stelle del Bayern negli ultimi anni, ad Eindhoven. Ecco quanto riferito da SportNieuws.nl: “Durantelestatw abbiamo cavalcato l’idea di riproporre la coppia Ribery-Robben qua al Psv. Solo che Arjen ha deciso di smettere, Franck invece costava troppo per le nostre casse..”.

