Bucchioni: “Vlahovic al Bayern Monaco pista concreta per giugno, aria di rottura con Lewandowski”

Questo quanto scrive Enzo Bucchioni ne suo editoriale per TMW riguardo il futuro di Vlahovic:

“C’è un caso Dybala anche in Germania e il nome è molto più grosso: Lewandowski. E’ in scadenza nel 2023, guadagna quasi venti milioni e il Bayern non vuole rinnovare per più di un anno perché in agosto compirà 34 anni e la regola della casa tedesca per gli ultratrentenni è questa. Il polacco però insiste, vuole almeno un biennale. La Bild racconta che c’è aria di rottura, forse dietro a Lewandowski c’è il City, fatto sta che il Bayern ha messo nel mirino Haaland, destinato però al Real secondo radio-mercato, e starebbe corteggiando pesantemente Dusan Vlahovic. L’avevamo anticipato mesi fa, ora sembra davvero più di un’idea, una pista concreta.”

MANCA UN SOLO POSITIVO AL CAGLIARI PER NON GIOCARE CONTRO LA FIORENTINA