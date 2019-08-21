ACF COMUNICATO UFFICIALE: RIBERY È UN NUOVO GIOCATORE DELLA FIORENTINA
ACF Fiorentina comunica di aver tesserato il calciatore Franck Ribéry.Il nuovo giocatore viola sarà presentato domani, giovedì 22 agosto, alle ore 17:30 all’interno della Sala Stampa Manuela Righini d...
ACF Fiorentina comunica di aver tesserato il calciatore Franck Ribéry.
Il nuovo giocatore viola sarà presentato domani, giovedì 22 agosto, alle ore 17:30 all’interno della Sala Stampa Manuela Righini dello stadio “Artemio Franchi”.
All’incontro con i media, per ragioni logistiche, potrà essere ammesso 1 solo giornalista per testata. Invitiamo le testate interessate a presenziare alla conferenza stampa a inviare una richiesta d’accredito entro le ore 13:00 di giovedì.
A partire dalle 20:00 lo Stadio Artemio Franchi aprirà i cancelli della Tribuna ai tifosi viola per dare a tutti la possibilità di salutare il nuovo calciatore viola.
Fonte: Violachannel