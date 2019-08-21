Labaro Viola

TMW, se parte Biraghi prende quota lo scambio Simeone-Murru con la Samp

Cristiano Biraghi può lasciare la Fiorentina in questa finestra di calciomercato. Già questo fine settimana, può sbloccarsi la trattativa che riporterebbe il laterale sinistro della Nazionale all'Inte...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 agosto 2019 13:15
TMW, se parte Biraghi prende quota lo scambio Simeone-Murru con la Samp -
News
Fiorentina
Sampdoria
Simeone
Murru
Biraghi
Condividi

Cristiano Biraghi può lasciare la Fiorentina in questa finestra di calciomercato. Già questo fine settimana, può sbloccarsi la trattativa che riporterebbe il laterale sinistro della Nazionale all'Inter, nel club in cui è cresciuto. A quel punto, la società gigliata avrebbe la necessità di sostituire il laterale classe '92 e sta valutando un paio di ipotesi. Una di queste porta a Yuto Nagatomo, come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri. Un'altra, il 24enne Nicola Murru della Sampdoria, calciatore reduce da una stagione da protagonista con la casacca blucerchiata: Pradè s'è mostrato molto interessato e, in questi giorni, i due club ne stanno parlando sulla base di uno scambio, con Giovanni Simeone che farebbe il viaggio inverso per giocarsi in posto con Fabio Quagliarella nella Samp.

 

Tuttomercatoweb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok