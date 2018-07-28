CdS, oltre a Roma e Napoli, per Chiesa bussano Chelsea e Bayern Monaco. Richiesta? 60/70mln. Ma non quest'anno...
Come riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport, oltre a Roma e Napoli che da tempo corteggiano la Fiorentina per Federico Chiesa si fa avanti il Chelsea di Sarri ed il Bayern Monaco....
A cura di Redazione Labaroviola
28 luglio 2018 09:44
Come riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport, oltre a Roma e Napoli che da tempo corteggiano la Fiorentina per Federico Chiesa si fa avanti il Chelsea di Sarri ed il Bayern Monaco. La richiesta? 60/70mln ma per quest'anno non se ne parla, volere anche di papà Enrico che ha portato in viola anche il figlio minore, Lorenzo.