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CdS, oltre a Roma e Napoli, per Chiesa bussano Chelsea e Bayern Monaco. Richiesta? 60/70mln. Ma non quest'anno...

Come riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport, oltre a Roma e Napoli che da tempo corteggiano la Fiorentina per Federico Chiesa si fa avanti il Chelsea di Sarri ed il Bayern Monaco....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2018 09:44
CdS, oltre a Roma e Napoli, per Chiesa bussano Chelsea e Bayern Monaco. Richiesta? 60/70mln. Ma non quest'anno... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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Come riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport, oltre a Roma e Napoli che da tempo corteggiano la Fiorentina per Federico Chiesa si fa avanti il Chelsea di Sarri ed il Bayern Monaco. La richiesta? 60/70mln ma per quest'anno non se ne parla, volere anche di papà Enrico che ha portato in viola anche il figlio minore, Lorenzo.

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