Dalle voci sulla Fiorentina al futuro in MLS. Muller è vicino a trasferirsi in Canada al Vancouver Whitecaps

Colpo di scena per Thomas Muller, che potrebbe finire sì oltreoceano ma non negli Stati Uniti. Infatti, come rivelato pochi istanti fa da Sky Sports DE, un club del Canada è ora in pole position per l’ingaggio da parametro zero dell’attaccante tedesco che per un’intera carriera ha rappresentato unicamente il Bayern Monaco. Salutato alla naturale scadenza del contratto da bandiera senza tempo, Muller ora si avvicina sensibilmente ai Vancouver Whitecaps.

Da Cincinnati detengono i diritti per un trasferimento di Thomas Müller e questi puoi scambiarli o venderli ad altri interessati, ad altre squadre della MLS, riferisce l’emittente satellitare. Proprio ieri il nazionale tedesco da 45 gol con la maglia della Germania indosso e 131 presenze timbrate aveva accennato, con un video sui propri social a stampo film western, la sua prossima meta: Muller seduto su una sedia pieghevole e poi in sella ad un cavallo in un prato. “Poi si va dall’altra parte dell’oceano”, ha recitato l’eterno capitano del Bayern Monaco.

Oltre ai Whitecaps, tuttavia, ci sarebbe ancora in corsa anche il club partner del Bayern, i Los Angeles FC. Ma i Vancouver Whitecaps al momento hanno acquisito un po’ più di vantaggio nella corsa all’ingaggio di Muller. Nelle recenti dichiarazioni rilasciate da Muller, il tedesco di 35 anni ha lasciato intendere dove giocherà nella prossima stagione: “Voglio ancora giocare a calcio e per questo ho deciso di continuare a farlo. Continuerò a essere un calciatore. (…) La MLS è un campionato interessante, soprattutto in vista del Mondiale che si svolgerà l’anno prossimo in America”. Lo riporta TMW.