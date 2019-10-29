Nelle sue dodici stagioni nel Bayern Monaco, Franck Ribery è stato espulso cinque volte...

Nelle sue dodici stagioni nel Bayern,Ribery è stato fermato cinque volte col rosso: tre volte in Bundesliga persomma di ammonizioni (3 turni intutto) una volta in Coppa di Germania(due turni per fallo...

Nelle sue dodici stagioni nel Bayern,

Ribery è stato fermato cinque volte col rosso: tre volte in Bundesliga per

somma di ammonizioni (3 turni in

tutto) una volta in Coppa di Germania

(due turni per fallo di reazione ad una

manata in faccia di Koo, negli ottavi di

Coppa di Germania) una volta in

Champions per il cartellino dell'italiano Rosetti (3 giornate di squalifica).

In Germania, per la spinta all’assistente Passeri, si concede a Ribery l’attenuante della sostituzione sgradita decisa inspiegabilmente da Montella. In proposito si ricorda la polemica di Franck con Carlo Ancelotti nel Bayern,

che lo aveva paragonato ad una Ferrari

troppo preziosa per essere usata ogni

giorno. «Una sostituzione è sempre

difficile da digerire. Se io sono fisicamente a posto, voglio giocare 90 minuti. Se so che devo uscire dopo 45 o 60 minuti, la mia prestazione ne risente in negativo», questo affermò il francese all'epoca. Per lo stesso motivo, nel 2014, in polemica col ct Deschamps, si è congedato definitivamente dalla Nazionale. A riportarlo è il Corriere dello Sport.