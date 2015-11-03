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Notizie Espulsione Fiorentina

Pioli su Kean: "Espulsione sacrosanta, ma era da punire anche Sarapii. Sarà più fresco a Cagliari"

21 agosto 2025 23:27

In Inghilterra si sperimenta il cartellino blu: espulsione "a tempo" per proteste e falli tattici

08 febbraio 2024 17:40

Il motivo del rosso a Rebic, ha detto all'arbitro: “Ho visto tua madre fare la prostituta a Napoli“

15 marzo 2021 22:39

Espulso Amrabat, salterà la prima partita con la maglia viola

02 agosto 2020 22:56

Fiorentina-Brescia termina 1-1. I viola sprecano diverse occasioni da gol e deludono i loro tifosi

22 giugno 2020 21:33

Nelle sue dodici stagioni nel Bayern Monaco, Franck Ribery è stato espulso cinque volte...

29 ottobre 2019 08:48

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