In Inghilterra si sperimenta il cartellino blu: espulsione “a tempo” per proteste e falli tattici

Nuova rivoluzione in vista per il calcio. Dopo il VAR, in Inghilterra arriva infatti anche il “cartellino blu” per le espulsioni a tempo. Secondo quanto riporta un’anticipazione del Telegraph, l’IFAB (International Football Association Board) ha dato il suo via libera alla sperimentazione della nuova penalità che consentirà al direttore di gara di allontanare dal campo per 10′ minuti i calciatori che protestano platealmente o commettono falli “tattici” non pericolosi per interrompere un’azione di gioco avversaria.

Il cartellino blu si aggiungerà dunque a quello giallo e rosso. Secondo quanto si apprende, la combinazione l’approvazione ufficiale potrebbe essere il 2 marzo nel corso del Congresso generale annuale che si svolgerà a Glasgow, in Scozia.

“Le aree di intervento che abbiamo esaminato sono soprattutto quelle relative alle proteste, ma abbiamo parlato anche di altri ambiti, come i falli tattici“, ha spiegato Mark Bullingham, amministratore delegato della FA inglese. “La frustrazione dei tifosi che guardano le partite quando vedono rovinato un contropiede promettente e la questione se un cartellino giallo sia sufficiente ci ha portato a considerare che anche questo aspetto dovrebbe essere incluso nel protocollo“, ha aggiunto cercando di delineare meglio i casi in cui il cartellino blu verrà utilizzato.

Lo riporta Sport Mediaset

