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Toni ricorda: "Sono andato al Bayern Monaco perchè con la Fiorentina abbiamo preferito l'estero"

Luca Toni è tornato sul suo addio alla Fiorentina ed ha raccontato i motivi della sua scelta di andare al Bayern Monaco

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 dicembre 2022 19:39
Toni ricorda: "Sono andato al Bayern Monaco perchè con la Fiorentina abbiamo preferito l'estero" -
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Toni ricorda: "Sono andato al Bayern Monaco perchè con la Fiorentina abbiamo preferito l'estero"

Luca Toni nel corso di una diretta su Twitch, ha parlato del suo addio alla Fiorentina, queste le sue parole:

"Non ho rimpianti perchè una volta che ho lasciato la Fiorentina a 29 anni, ho scelto una squadra che mi poteva permettere di vincere subito coppa e campionato, il Bayern è stata una scelta, poi avevo avuto un bellissimo rapporto con la Fiorentina e insieme alla società abbiamo deciso di andare all'estero. Diciamo anche che il Bayern è stato l'unica squadra veramente decisa nel volermi prendere, sono venuti anche a Monaco con il presidente e l'allenatore per convincere. Quella di andare a Monaco è stata una fortuna perchè posso dire di aver giocato in una squadra forse tra le più organizzate del mondo"

LA LETTERA DI COMMISSO

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