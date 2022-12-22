Toni ricorda: "Sono andato al Bayern Monaco perchè con la Fiorentina abbiamo preferito l'estero"

Luca Toni è tornato sul suo addio alla Fiorentina ed ha raccontato i motivi della sua scelta di andare al Bayern Monaco

Luca Toni nel corso di una diretta su Twitch, ha parlato del suo addio alla Fiorentina, queste le sue parole:

"Non ho rimpianti perchè una volta che ho lasciato la Fiorentina a 29 anni, ho scelto una squadra che mi poteva permettere di vincere subito coppa e campionato, il Bayern è stata una scelta, poi avevo avuto un bellissimo rapporto con la Fiorentina e insieme alla società abbiamo deciso di andare all'estero. Diciamo anche che il Bayern è stato l'unica squadra veramente decisa nel volermi prendere, sono venuti anche a Monaco con il presidente e l'allenatore per convincere. Quella di andare a Monaco è stata una fortuna perchè posso dire di aver giocato in una squadra forse tra le più organizzate del mondo"

LA LETTERA DI COMMISSO

https://www.labaroviola.com/commisso-ad-inizio-2023-saro-a-firenze-salvo-inaspettate-sorprese-e-lanno-del-viola-park/196691/