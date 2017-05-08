Dirigenti del Bayern Monaco oggi a Firenze. Trattativa con la Fiorentina incorso?

Avvistati a Firenze i dirigenti bavaresi, che si sia qualche trattativa in ponte con la società viola?

Nella giornata di oggi è stata segnalata a Firenze la presenza di dirigenti del Bayern Monaco. In città in parecchi si sono accorti del loro arrivo anche per via del logo piccolo del club bavarese presente sull' automobile cui viaggiavano. Ancora non si sa il motivo reale della loro presenza e se ci sia stato qualche contatto o incontro con i dirigenti della Fiorentina. Il mistero è aperto...