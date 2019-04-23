Corriere dello Sport, offerta di 70 milioni del Bayern per Chiesa. La Fiorentina....
Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il Bayern Monaco ha presentato un'offerta di 70 milioni cash alla Fiorentina per il talento viola Federico Chiesa. Ad oggi la squadra tedesca sempre la p...
A cura di Redazione Labaroviola
23 aprile 2019 14:41
Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il Bayern Monaco ha presentato un'offerta di 70 milioni cash alla Fiorentina per il talento viola Federico Chiesa. Ad oggi la squadra tedesca sempre la più decisa e convinta di prendere il giocatore italiano.