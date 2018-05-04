Europa: Rivolta VAR guidata da Bayern,Roma e Juventus? Ma la coerenza dove sta?

L'Italia è la nazione che in questa stagione è stata maggiormente danneggiata dagli arbitraggi in questa stagione di Champions League. Il Paese guidato dalle parole del presidente AIA Marcello Nicchi...

L'Italia è la nazione che in questa stagione è stata maggiormente danneggiata dagli arbitraggi in questa stagione di Champions League. Il Paese guidato dalle parole del presidente AIA Marcello Nicchi ha fatto espressa richiesta alla UEFA di introdurre quanto prima la nuova tecnologia, onde evitare il protrarsi di gravi errori arbitrali. Anche molti club stanno facendo pressione per l'utilizzo del Video Assistent Referee.

La squadra che maggiormente si è lamentata attraverso il proprio DS Monchi è la Roma, sfavorita prima nel turno superato contro il Barcellona e poi successivamente anche nella eliminazione subita dal Liverpool. Lamentele ineccepibili per un club da sempre favorevole al VAR e niente da dire

Diverso il discorso per la Juventus che ha chiesto l'introduzione dello strumento proprio come la Roma. Il club bianconcero eliminato in maniera rocambolesca dal Real Madrid con un rigore a tempo scaduto non mostra tuttavia una grande coerenza. Infatti il club che fa capo agli Agnelli si era sempre opposto all'introduzione del VAR in Italia, con la scusa che toglieva emozioni e portava via troppo tempo. Queste parole mettono in dubbio la chiarezza di idee del club bianconero. Condivisibili invece le parole su Collina che è al capo degli arbitri europei da un periodo troppo lungo ed andrebbe dunque sostituito.

Infine un altro club che si è lamentato è il Bayern Monaco. Mister Heynkess e Muller hanno avuto un'atteggiamento positivo incolpandosi della sconfitta e non trovando scuse arbitrali, nonostante i tre rigori negati. Tuttavia, la dirigenza bavarese si è lamentata molto e vorrebbe l'introduzione del VAR come già accaduto in Germania. La domanda viene del tutto spontanea però: "Come mai non hanno chiesto l'introduzione dello strumento quando Klose ha segnato in fuorigioco di 4 metri contro la Fiorentina?" Anche per i bavaresi si tratta di una caduta di stile veramente notevole.

Lorenzo Bigiotti